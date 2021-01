Il governo pensa a una zona bianca: cosa si potrebbe fare nelle regioni di questo colore? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mancano pochissime ore alle decisioni ufficiali che il governo presenterà per regolamentare le prossime settimane. Si pensa a un nuovo DPCM o forse delle nuove ordinanze che permetteranno di capire che cosa accadrà in Italia dopo il 6 gennaio, giorno in cui terminerà la validità del decreto Natale. nelle ultime ore si sta parlando moltissimo anche di una novità: la zona bianca. Pare infatti che il ministro Franceschini abbia proposto al governo di pensare a una quarta area, la zona bianca, che etichetterebbe i posti in cui ci sono meno contagi, ma non solo, e si potrebbero quindi fare più cose rispetto agli altri posti. Al momento si parla di zona ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mancano pochissime ore alle decisioni ufficiali che ilpresenterà per regolamentare le prossime settimane. Sia un nuovo DPCM o forse delle nuove ordinanze che permetteranno di capire cheaccadrà in Italia dopo il 6 gennaio, giorno in cui terminerà la validità del decreto Natale.ultime ore si sta parlando moltissimo anche di una novità: la. Pare infatti che il ministro Franceschini abbia proposto aldire a una quarta area, la, che etichetterebbe i posti in cui ci sono meno contagi, ma non solo, e siro quindipiù cose rispetto agli altri posti. Al momento si parla di...

Advertising

SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - borghi_claudio : @AlbertoBagnai @fsaraceno @maxdantoni Erano pieni i giornali delle denunce di Saraceno nel 2011... Ecco, qui per es… - AnnalisaChirico : Il governo, su proposta del min @dariofrance pensa ad una ‘zona bianca’ per le regioni con indicatori migliori: qui… - loriana34406751 : Zingaretti: 'Rafforzare la maggioranza intorno a Conte' | L'HuffPost. Per ?@nzingaretti? bisogna raffirzare la magg… - Dagnele1 : RT @anari56: Migliore gongola: pensa ad un Renzi presidente del consiglio e dice che sono andati al governo per evitare i pieni poteri all’… -

Ultime Notizie dalla rete : governo pensa Il governo pensa a un'ordinanza dal 7 al 15 e alla revisione dei criteri per le zone AGI - Agenzia Italia Italia a colori, dopo l’Epifania tornano le tre fasce più una: il governo pensa ad una zona bianca

Un calendario e nuove restrizioni. E’ quanto dovrebbe essere inserito in un provvedimento “ponte”, a firma del ministro della Salute Speranza, tra l’attuale Dpcm ed il prossimo del 16 gennaio. Da doma ...

Crisi di governo, Matteo Renzi: «Ora Conte è il premier. Draghi? Persona straordinaria»

«A palazzo Chigi c'è un presidente del Consiglio alla volta e si chiama Giuseppe Conte. Mario Draghi è una persona straordinaria per questo Paese, e devo dire che ha ...

Un calendario e nuove restrizioni. E’ quanto dovrebbe essere inserito in un provvedimento “ponte”, a firma del ministro della Salute Speranza, tra l’attuale Dpcm ed il prossimo del 16 gennaio. Da doma ...«A palazzo Chigi c'è un presidente del Consiglio alla volta e si chiama Giuseppe Conte. Mario Draghi è una persona straordinaria per questo Paese, e devo dire che ha ...