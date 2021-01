Il Giappone sta lavorando a satelliti di legno (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Foto: Esa)Entro il 2023 futuri satelliti realizzati in legno potranno risolvere in parte il problema sempre crescente della spazzatura spaziale. Basta pensare, infatti, che, stando alle stime del World Economic Forum (Wef), dei quasi 6mila satelliti utilizzati per le comunicazioni, la navigazione e le previsioni meteorologiche, che orbitano intorno alla Terra, il 60% è in disuso e non operativo. Nel tentativo di ridurre i rifiuti spaziali, quindi, i ricercatori dell’Università di Kyoto stanno provando a mettere a punto i primi satelliti al mondo realizzati in legno che possono, alla fine del loro ciclo vitale, bruciare senza rilasciare detriti o sostanze nocive nell’atmosfera. Il lancio, secondo i programmi del team di ricerca Giapponese, è previsto per il 2023. Per ora, tuttavia, si ... Leggi su wired (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Foto: Esa)Entro il 2023 futurirealizzati inpotranno risolvere in parte il problema sempre crescente della spazzatura spaziale. Basta pensare, infatti, che, stando alle stime del World Economic Forum (Wef), dei quasi 6milautilizzati per le comunicazioni, la navigazione e le previsioni meteorologiche, che orbitano intorno alla Terra, il 60% è in disuso e non operativo. Nel tentativo di ridurre i rifiuti spaziali, quindi, i ricercatori dell’Università di Kyoto stanno provando a mettere a punto i primial mondo realizzati inche possono, alla fine del loro ciclo vitale, bruciare senza rilasciare detriti o sostanze nocive nell’atmosfera. Il lancio, secondo i programmi del team di ricercase, è previsto per il 2023. Per ora, tuttavia, si ...

Advertising

CHl4RA : Visto il thread della ragazza che vive in Giappone e sta con un ragazzo Giapponese e la me tredicenne sta rosicando fortissimo - garzantilibri : Cari lettori, sognate di tornare in Giappone? Tenetevi pronti perché la speciale caffetteria dove tutto è possibile… - JulieSoftii : @strangergiulss Sono in pensiero per sta nuova legge in giappone... niente spoiler sarebbe un duro colpo - cyndalessia : -esempio, visto che siamo in quel periodo dell’anno. In Italia il Natale si passa generalmente in famiglia, e si ma… - Lucascarabelli : @Nich_Ferrante Stati Uniti di America, USA se preferisce. Negli ultimi 4 mesi è stato molto impegnato, suppongo, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone sta Giappone, un intruso gira per due ore nella residenza dell’Imperatore Corriere della Sera Il Giappone vuole sviluppare satelliti di legno

Per risolvere il problema dei rifiuti spaziali, un team di ricerca giapponese sta sviluppando satelliti in legno che potranno distruggersi senza lasciare detriti o sostanze nocive ...

Arriva l'olio made in Expo: ulivi, melograni e cachi a chilometro zero nell'area Mind

Gli alberi che erano stati piantati per l'Esposizione del 2015 sulla collina mediterranea erano carichi di frutti, così a novembre è nata ...

Per risolvere il problema dei rifiuti spaziali, un team di ricerca giapponese sta sviluppando satelliti in legno che potranno distruggersi senza lasciare detriti o sostanze nocive ...Gli alberi che erano stati piantati per l'Esposizione del 2015 sulla collina mediterranea erano carichi di frutti, così a novembre è nata ...