Il Friuli-Venezia Giulia riapre le scuole dopo il 31 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) In Friuli-Venezia Giulia avanza l’ipotesi di un rientro a scuola dopo il 31 gennaio. Il presidente regionale Massimiliano Fedriga ha infatti “immaginatoun’ordinanza che sposti dopo il 31 gennaio il rientro in classe dei ragazzi delle secondarie di secondo grado”, come riportato dall’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, durante una conferenza stampa. Rosolen ha poi affermato che “ci sono ovviamente possibilità di intervenire da qui al 31 gennaio, a seconda di come la curva epidemiologica si modificherà nelle prossime settimane”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Inavanza l’ipotesi di un rientro a scuolail 31. Il presidente regionale Massimiliano Fedriga ha infatti “immaginatoun’ordinanza che spostiil 31il rientro in classe dei ragazzi delle secondarie di secondo grado”, come riportato dall’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, durante una conferenza stampa. Rosolen ha poi affermato che “ci sono ovviamente possibilità di intervenire da qui al 31, a seconda di come la curva epidemiologica si modificherà nelle prossime settimane”.

