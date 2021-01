Il Festival di Sanremo 2021 modifica la Serie A per Ibrahimovic: cosa cambia per le partite di calcio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 modifica la Serie A a causa di Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan e presenza fissa all’Ariston. La Serie A e il Festival di Sanremo 2021 si accavalleranno inevitabilmente nel palinsesto televisivo e a dare fastidio alla kermesse canora è in particolare un turno del campionato di calcio, il 25°. Con il Festival della Canzone Italiana in programma dal 2 al 6 marzo di quest’anno, un turno infrasettimanale del campionato di Serie A andrà necessariamente a sovrapporsi con lo spettacolo. Per consentire agli appassionati di seguire sia l’evento musicale che quello sportivo, si valuta già una modifica dell’orario delle ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) IldilaA a causa di Zlatan, calciatore del Milan e presenza fissa all’Ariston. LaA e ildisi accavalleranno inevitabilmente nel palinsesto televisivo e a dare fastidio alla kermesse canora è in particolare un turno del campionato di, il 25°. Con ildella Canzone Italiana in programma dal 2 al 6 marzo di quest’anno, un turno infrasettimanale del campionato diA andrà necessariamente a sovrapporsi con lo spettacolo. Per consentire agli appassionati di seguire sia l’evento musicale che quello sportivo, si valuta già unadell’orario delle ...

