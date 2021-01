(Di lunedì 4 gennaio 2021) Un dolce bacio romantico e un post che arriva come un fulmine a ciel sereno. L'ex Miss Italiaha pubblicato una foto con il compagno Lorenzo Amoruso con il quale ha partecipato a '...

Il dramma di Manila Nazzaro: 'Ho perso il bambino che aspettavo' - Dramma per Manila Nazzaro e Amoruso: "Dolore profondo, abbiamo perso il nostro bimbo"

Per l'ex miss Italia "parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore" ...Manila Nazzaro ha confessato via social che lei e Lorenzo Amoruso hanno perso il bambino di cui erano in attesa.