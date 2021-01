Il dramma degli allestitori | “Perdite del 90% ma per il governo siamo invisibili”

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Le imprese del settoreallestimenti sono completamente ferme dalla fine di febbraio, con fatturati prossimi allo zero: parliamo ditra l’80 e il 90 per cento su base annua. Ma per il”. Domenico Romeo, titolare di Exposificio srl di Corbetta (Milano), è membro disi nasce, un gruppo nato nei primi mesi della pandemia di Covid in Italia e a cui hanno aderito finora oltre 400 operatori specializzati del settoreallestimenti fieristici ed espositivi. A TPI Romeo denuncia la difficile situazione economica che si sono trovate a vivere le imprese del settore, che lamentano l’assenza di aiuti concreti da parte del. “Abbiamo ricevuto il contributo a fondo perduto ad aprile, poi più nulla”, ...