Il decreto legge che inasprisce le pene per chi critica il governo sui social non esiste (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 23 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post condiviso il giorno prima su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica si presenta come lo screenshot di un presunto decreto legge entrato in vigore il 21 dicembre, che tra le altre cose modificherebbe l’articolo 290 del codice penale sul «vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate», introducendo pene più severe (tra cui la revoca delle misure di protezione sociale, come ad esempio il reddito di cittadinanza) per chi utilizza violenza verbale nei confronti delle istituzioni e chi diffonde notizie false sull’emergenza Covid-19. L’immagine è introdotta dal testo «Vi sarà sfuggito. Ma questi son stati capaci d’inserire in un DL ... Leggi su facta.news (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 23 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post condiviso il giorno prima su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica si presenta come lo screenshot di un presuntoentrato in vigore il 21 dicembre, che tra le altre cose modificherebbe l’articolo 290 del codice penale sul «vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate», introducendopiù severe (tra cui la revoca delle misure di protezionee, come ad esempio il reddito di cittadinanza) per chi utilizza violenza verbale nei confronti delle istituzioni e chi diffonde notizie false sull’emergenza Covid-19. L’immagine è introdotta dal testo «Vi sarà sfuggito. Ma questi son stati capaci d’inserire in un DL ...

Nella Legge di Bilancio 2021 è previsto un incentivo assunzione giovani under 36 negli anni 2021 e 2022. Si tratta dell’ampliamento dell’esonero contributivo strutturale previsto dalla Legge di Bilanc ...

È previsto in giornata un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio. Si va verso un decreto ad hoc - e non ...

