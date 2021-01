Il Covid miete un'altra vittima tra gli ospiti della casa famiglia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Peggiora la situazione all'interno della casa famiglia di Savio di Cervia, dove nei giorni scorsi il Covid ha fatto due vittime tra gli ospiti Leggi su ravennatoday (Di lunedì 4 gennaio 2021) Peggiora la situazione all'internodi Savio di Cervia, dove nei giorni scorsi ilha fatto due vittime tra gli

Advertising

CorriereRagusa : Il covid miete un'altra vittima a Vittoria: è il professor Salvatore Occhipinti, stimato pedagogo - Vittoria - Corr… - spulci : @riotta Questo vaccino è un valido strumento contro la pandemia di Covid ma non contro l'epidemia italiana della me… - megon54146996 : @trabs62 Nessuno nega, credo, semplice il COVID si sceglie i più deboli e quelli che ci credono. Anche l’influenza… - michaelcasco : Presto, grazie ai vaccini, saremo immuni al covid, un virus letale venuto fuori dieci mesi fa, ma non siamo ancora… - bardinisilvana : @antonio_bordin Io mi chiedo : questo virus miete morti di continuo ...ma come mai non è morto nessun politico o pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid miete Il Covid miete un'altra vittima tra gli ospiti della casa famiglia RavennaToday Dai politici di Senigallia il “sì” alla vaccinazione anti covid-19

Da Volpini ad Angeletti, da Pagani a Montesi: tra chi aderirà alla vaccinazione anti covid-19 ci sono vari politici e consiglieri di Senigallia ...

Covid, è morto monsignor Giovanni Battista Tiacci: è il terzo sacerdote in meno di due mesi

Il Covid continua a mietere vittime. A Perugia sono morti tre sacerdoti per Covid in meno di due mesi . La terza vittima è monsignor ...

Da Volpini ad Angeletti, da Pagani a Montesi: tra chi aderirà alla vaccinazione anti covid-19 ci sono vari politici e consiglieri di Senigallia ...Il Covid continua a mietere vittime. A Perugia sono morti tre sacerdoti per Covid in meno di due mesi . La terza vittima è monsignor ...