Il caso Zazzaroni, l’odio sui social e chi vuole la legge del taglione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Viviamo in un Paese in cui non si sopportano gli errori altrui, in cui si criticano usi e costumi diversi dai nostri, ma poi si invoca la legge del taglio o ‘l’occhio per occhio, dente per dente’. E così, a oltre un anno di distanza dalle polemiche per quella mail pubblicata da Il Corriere della Sport, un utente social ha utilizzato il suo profilo Twitter per ‘restituire’ pan per focaccia al direttore del quotidiano sportivo. Ovviamente con toni e modi sbagliati. E così il caso Zazzaroni finisce anche in un editoriale dello stesso giornalista e sui social continuano le critiche. LEGGI ANCHE > Salvo2410 risponde al Corriere: «La tessera del Bologna grazie a Fini, Barbano mi ha inviato una mail xxxx» Tutto è partito da un tweet di un utente di cui non faremo il nome, ma diventato molto virale sui ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Viviamo in un Paese in cui non si sopportano gli errori altrui, in cui si criticano usi e costumi diversi dai nostri, ma poi si invoca ladel taglio o ‘l’occhio per occhio, dente per dente’. E così, a oltre un anno di distanza dalle polemiche per quella mail pubblicata da Il Corriere della Sport, un utenteha utilizzato il suo profilo Twitter per ‘restituire’ pan per focaccia al direttore del quotidiano sportivo. Ovviamente con toni e modi sbagliati. E così ilfinisce anche in un editoriale dello stesso giornalista e suicontinuano le critiche. LEGGI ANCHE > Salvo2410 risponde al Corriere: «La tessera del Bologna grazie a Fini, Barbano mi ha inviato una mail xxxx» Tutto è partito da un tweet di un utente di cui non faremo il nome, ma diventato molto virale sui ...

Ultime Notizie dalla rete : caso Zazzaroni CDS - Zazzaroni: "Caso Suarez, ci vorrebbe un amico" Napoli Magazine Zazzaroni: “Juve e Napoli fanno di tutto per mostrare fragilità. Inter ancora inferiore ai bianconeri”

TORINO – Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del noto quotidiano, ha parlato nel suo editoriale dell’Inter di Antonio Conte menzionando anche la Juventus e la lot ...

Zazzaroni: “Nainggolan? Mi sembra una roba strana. E Caressa aggiunge: “Pensavo fosse un po’ contiano”

Sulle frequenze di Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato di questa cessione. Prima il direttore del Corriere dello Sport si è detto perplesso: “Mi sembra una roba strana, non è ma ...

