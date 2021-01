Il caso di Antonella Franco: perché il contagio dopo una sola dose del vaccino è possibile (Di lunedì 4 gennaio 2021) La direttrice del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa è risultata positiva dopo aver ricevuto il 28 dicembre la prima iniezione del preparato: gli esperti spiegano perché ... Leggi su today (Di lunedì 4 gennaio 2021) La direttrice del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa è risultata positivaaver ricevuto il 28 dicembre la prima iniezione del preparato: gli esperti spiegano...

mu_antonella : @MPaolaAmato @DiReddito Anche quello antinfluenzale lo fanno col medico che ti tiene per 20 minuti in caso di imprevisti. - Notiziedi_it : Il caso di Antonella Franco: perché il contagio dopo una sola dose del vaccino è possibile - romatoday : Il caso di Antonella Franco: perché il contagio dopo una sola dose del vaccino è possibile - MirianMaurizio : @Evis17488051 @GF_diretta è stata Antonella a nominare i braceglieti della Gregoraci, caso mai nessuno avrebbe mai… - 62_antonella : RT @LegaSalvini: CASO OPEN ARMS, SABATO 9 GENNAIO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. SIAMO CON TE, CAPITANO! ????… -