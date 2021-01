Il cashback di Stato: come funziona, le novità da gennaio 2021 e il super cashback (Di lunedì 4 gennaio 2021) La fine del 2020 si è portata via anche l’esperimento dell’Extra cashback di Natale, terminato appunto il 31 dicembre dell’anno scorso (con i rimborsi che avverranno entro febbraio 2021). Dal 1° gennaio 2021 è ufficialmente partita la versione standard del cashback di Stato, con una serie di nuove regole che portano questo meccanismo a pieno regime. Leggi anche › App IO: come funziona la App del cashback e del bonus vacanze Le tre fasi del programma cashback di Stato Il programma, che durerà fino al 30 giugno 2022, si ... Leggi su iodonna (Di lunedì 4 gennaio 2021) La fine del 2020 si è portata via anche l’esperimento dell’Extradi Natale, terminato appunto il 31 dicembre dell’anno scorso (con i rimborsi che avverranno entro febbraio). Dal 1°è ufficialmente partita la versione standard deldi, con una serie di nuove regole che portano questo meccanismo a pieno regime. Leggi anche › App IO:la App dele del bonus vacanze Le tre fasi del programmadiIl programma, che durerà fino al 30 giugno 2022, si ...

