Il boomerang di Trump in Georgia: così la propaganda sui brogli potrebbe regalare il Senato a Biden (Di lunedì 4 gennaio 2021) In Georgia la propaganda di Trump potrebbe regalare il Senato a Biden La telefonata in cui Donald Trump ha chiesto al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, di trovare i voti necessari a sovvertire il risultato ufficiale delle elezioni presidenziali nello stato del Sud è solo l’ultimo dei tentativi del presidente uscente di ribaltare l’esito delle elezioni del 3 novembre. In particolare la Georgia è stato uno dei terreni più caldi dove il Tycoon ha cercato di gettare benzina sul fuoco in questi due mesi, infiammando gli animi dei repubblicani per dimostrare che la vittoria di Biden era stata truccata. Nello stato che ha dato i natali a Jimmy Carter e Martin Luther King, segnato da una ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) InladiilLa telefonata in cui Donaldha chiesto al segretario di Stato della, Brad Raffensperger, di trovare i voti necessari a sovvertire il risultato ufficiale delle elezioni presidenziali nello stato del Sud è solo l’ultimo dei tentativi del presidente uscente di ribaltare l’esito delle elezioni del 3 novembre. In particolare laè stato uno dei terreni più caldi dove il Tycoon ha cercato di gettare benzina sul fuoco in questi due mesi, infiammando gli animi dei repubblicani per dimostrare che la vittoria diera stata truccata. Nello stato che ha dato i natali a Jimmy Carter e Martin Luther King, segnato da una ...

Advertising

smilypapiking : RT @granmartello: Solo la Cina tra le grandi potenze sta ragionando con piani di lungo periodo ed il corto respiro di 4 anni con l'irrespon… - GiusPecoraro : RT @granmartello: Solo la Cina tra le grandi potenze sta ragionando con piani di lungo periodo ed il corto respiro di 4 anni con l'irrespon… - granmartello : Solo la Cina tra le grandi potenze sta ragionando con piani di lungo periodo ed il corto respiro di 4 anni con l'ir… - 04simona07 : Non riesco ancora a capire l'azione di Renzi e dei suoi. Se non vivessimo in un momento drammatico, accetterei la s… -

Ultime Notizie dalla rete : boomerang Trump Il boomerang di Trump in Georgia: così la propaganda sui brogli potrebbe regalare il Senato a Biden TPI L’ultima zampata di Donald Trump a Biden: giocherà a golf nel giorno del giuramento

La transizione è sempre più difficile: un senatore repubblicano del Missouri voterà al Congresso contro il nuovo presidente . Ma la mossa non avrà conseguenze pratiche e servirà solo a ritardare la pr ...

La transizione è sempre più difficile: un senatore repubblicano del Missouri voterà al Congresso contro il nuovo presidente . Ma la mossa non avrà conseguenze pratiche e servirà solo a ritardare la pr ...