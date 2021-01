Il bollettino giornaliero delle persone vaccinate in Italia: ecco quante sono, ancora troppo poche (Di lunedì 4 gennaio 2021) Come ogni giorno aggiorniamo il bollettino del numero di persone che hanno ricevuto il vaccino: sono 118.554 le persone vaccinate in Italia contro il coronavirus secondo gli ultimi dati aggiornati ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021) Come ogni giorno aggiorniamo ildel numero diche hanno ricevuto il vaccino:118.554 leincontro il coronavirus secondo gli ultimi dati aggiornati ...

Advertising

globalistIT : - napolista : #Montesano: «Non sono negazionista o un no-vax, ma non accetto notizie false e messe in scena» L’attore a La Verit… - verroinvadente : @6harvest_ny @MoriMrc Con il bollettino COVID giornaliero perché non mettono anche le aziende/ditte/ negozi che chi… - 6harvest_ny : @MoriMrc Tra l' altro visto che a loro piace tanto il 'bollettino' giornaliero covid cominciassero ad inserire ogni… - angelolamboglia : #emergenzacoronavirus Di seguito il bollettino comunale giornaliero sull'emergenza in atto. -