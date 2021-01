Il bilancio del 2020 e le sfide del 2021: su OS TV i sindacati della scuola [VIDEO] (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno che, probabilmente più di altri, passerà alla storia anche per il mondo della scuola: l'avvicendamento tra Lorenzo Fioramonti e Lucia Azzolina, lo stop alle lezioni in presenza, l'avvento della didattica a distanza, le polemiche sul concorso straordinario. L'articolo Il bilancio del 2020 e le sfide del 2021: su OS TV i sindacati della scuola VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilè stato un anno che, probabilmente più di altri, passerà alla storia anche per il mondo: l'avvicendamento tra Lorenzo Fioramonti e Lucia Azzolina, lo stop alle lezioni in presenza, l'avventodidattica a distanza, le polemiche sul concorso straordinario. L'articolo Ildele ledel: su OS TV i

Advertising

RaiQuattro : Prima puntata dell'anno di #PigiamaRave! Ospiti di @saverioraimondo saranno Simon and the stars per fare un bilanci… - Montecitorio : Il decreto #Milleproroghe è stato assegnato alle Commissioni #AffariCostituzionali e #Bilancio. Lo ha annunciato il… - matteorenzi : Intorno alle ore 1030 vi aspetto sulla mia pagina Facebook per la diretta del mio intervento al #Senato sulla legge… - AndIreGiu : RT @istbrunoleoni: Fermezza su economia e rapporti con l'UE ha contraddistinto #Mattarella Politica #BCE e sospesione del #vincolodibilanc… - ccclacar : @Lucrezi97533276 Contrario. Abbiamo ancora quello schifo del pareggio di bilancio in costituzione ! Basta austerità. -

Ultime Notizie dalla rete : bilancio del La Polizia Stradale fa il bilancio del 2020 L'Osservatore d'Italia L’Italia non sa spendere i soldi dell’Unione Europea

Dei fondi del bilancio dell’Unione Europea nel settennio 2014 – 2020 solo il 30% è stato effettivamente speso in Italia. La difficoltà dell’Italia nel programmare, allocare e poi effettivamente spende ...

Del Regno: “Siamo fiduciosi, emerge la nostra forza. Ora un rinforzo e il dg”

C‘è grande fiducia in casa Acr Messina. L’imprenditore Carmine Del Regno, da quest’estate socio di minoranza del club, a cavallo tra il 2020 e il 2021 stila un bilancio positivo: “Siamo dove ci aspett ...

Dei fondi del bilancio dell’Unione Europea nel settennio 2014 – 2020 solo il 30% è stato effettivamente speso in Italia. La difficoltà dell’Italia nel programmare, allocare e poi effettivamente spende ...C‘è grande fiducia in casa Acr Messina. L’imprenditore Carmine Del Regno, da quest’estate socio di minoranza del club, a cavallo tra il 2020 e il 2021 stila un bilancio positivo: “Siamo dove ci aspett ...