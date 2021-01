Il bilancio del 2020 e le sfide del 2021: su OS TV i sindacati della scuola [DIRETTA alle 15.00] (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno che, probabilmente più di altri, passerà alla storia anche per il mondo della scuola: l'avvicendamento tra Lorenzo Fioramonti e Lucia Azzolina, lo stop alle lezioni in presenza, l'avvento della didattica a distanza, le polemiche sul concorso straordinario. L'articolo Il bilancio del 2020 e le sfide del 2021: su OS TV i sindacati della scuola DIRETTA alle 15.00 . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilè stato un anno che, probabilmente più di altri, passerà alla storia anche per il mondo: l'avvicendamento tra Lorenzo Fioramonti e Lucia Azzolina, lo stoplezioni in presenza, l'avventodidattica a distanza, le polemiche sul concorso straordinario. L'articolo Ildele ledel: su OS TV i15.00 .

matteosalvinimi : ...regionali, ritardi nelle vaccinazioni il cui piano è in capo al governo. I tempi della legge di Bilancio non han… - matteorenzi : Intorno alle ore 1030 vi aspetto sulla mia pagina Facebook per la diretta del mio intervento al #Senato sulla legge… - lucianonobili : A proposito di dialogo, collaborazione e ascolto del Parlamento, non è proprio un buon segno che il Presidente Cont… - TecoConsulting : ?????????????? ??????????????????? Si tratta di uno strumento che permette di confrontare gli indici di analisi del tuo bilancio ri… - lusadep : RT @sandra05605001: @vfeltri Ma è più costoso vaccinare 60 milioni di italiani o curare i sintomatici con i farmaci? Chiedo per gli amanti… -