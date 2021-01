Il bel gesto di Mohamed Fares: dona 2500 euro al rider aggredito a Napoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questa mattina abbiamo parlato dell’immediata mobilitazione del web per risarcire il rider aggredito la scorsa notta a Napoli. Tantissime le donazioni raccolte, con l’obiettivo di ricomprare il motorino rubato al giovane lavoratore preso a calci, pugni mentre stava effettuando le sue consegne. Tra i protagonisti di questa raccolta fondi – che ha superato le più rosee aspettative nel giro di poche ore – c’è anche un calciatore: Mohamed Fares, esterno a tutto campo della Lazio. La sua donazione da 2500 euro non è passata inosservata. LEGGI ANCHE > La raccolta fondi-lampo sul web per il rider aggredito a Napoli Al momento, sono oltre 11mila gli euro raccolti attraverso ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questa mattina abbiamo parlato dell’immediata mobilitazione del web per risarcire illa scorsa notta a. Tantissime lezioni raccolte, con l’obiettivo di ricomprare il motorino rubato al giovane lavoratore preso a calci, pugni mentre stava effettuando le sue consegne. Tra i protagonisti di questa raccolta fondi – che ha superato le più rosee aspettative nel giro di poche ore – c’è anche un calciatore:, esterno a tutto campo della Lazio. La suazione danon è passata inosservata. LEGGI ANCHE > La raccolta fondi-lampo sul web per ilAl momento, sono oltre 11mila gliraccolti attraverso ...

