Il bel gesto di Fares: il calciatore della Lazio dona 2.500 euro per ricomprare un motorino al rider rapinato (Di lunedì 4 gennaio 2021) La solidarietà non conosce colori di maglia per Mohamed Fares, il difensore della Lazio che ha contribuito con una sostanziosa donazione alla raccolta fondi attivata per acquistare un motorino nuovo ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) La solidarietà non conosce colori di maglia per Mohamed, il difensoreche ha contribuito con una sostanziosazione alla raccolta fondi attivata per acquistare unnuovo ...

Advertising

MinisteroSalute : È un bel giorno per l'Italia e per l'Europa: con il vaccino contro #Covid19 abbiamo la chiave per uscire da questa… - antonluca_cuoco : Bless #MohamedFares e tutte le persone per bene che hanno offerto aiuto e mostrato che i vili criminali vanno messi… - GiangioTheGlide : RT @leggoit: Il bel gesto di Fares: il calciatore della Lazio dona 2.500 euro per ricomprare un motorino al rider rapinato - gspinozz : Il bel gesto di Fares: donazione di 2500 euro per il rider rapinato dello scooter a Napoli - angiuoniluigi : RT @leggoit: Il bel gesto di Fares: il calciatore della Lazio dona 2.500 euro per ricomprare un motorino al rider rapinato -