Il Barcellona scarica Messi | “Guadagni troppo | vattene” La reazione dei tifosi

(Di lunedì 4 gennaio 2021), il candidato Rousaudil super campione, in scadenza di contratto il 30 giugno: “Il suo stipendio è insostenibile” Il super campione Leolascerà ila fine stagione. La lunga storia d’amore tra l’argentino e il club catalano finirà senza troppi rimpianti. L’attaccante sembra sia stato – di fatto –to dal suo club, anche a causa del suo enorme stipendio. Il calciatore, che ha vissuto tutta la sua carriera nel, guadagna quasi 50 milioni di euro netti a stagione. E’ il calciatore più pagato al mondo, ma ora anche la sua società non riesce più a tollerare un simile ingaggio. Anche se si tratta del calciatore più forte al mondo (o comunque tra i più forti) a tutto c’è un limite.“cacciato” dal ...

