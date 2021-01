IATA | ripresa trasporto aereo più lenta in Europa

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – La, organizzazione internazionale del, ribadisce che iltornerà ai livelli pre-crisi non prima del 2024 e fa i conti dell’anno che ha messo globalmente in ginocchio il settore. I ricavi sono crollati da 838 a 328 miliardi di dollari nel 2020, e le compagnie aeree devono fate i conti con pesanti perdite, nonostante il taglio dei costi da 795 a 430 miliardi di dollari nel 2020, vale a dire spese ridotte in media di un miliardo al giorno. Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo della, sottolinea che senza i 173 miliardi di dollari di sostegno finanziario da parte dei governi, gran parte dei vettori avrebbe dichiarato fallimento. A consuntivo, nel 2020 avranno viaggiato 1,8 miliardi di passeggeri, tanti quanti nel 2003, con ...