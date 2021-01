I tuoi pagamenti online sono a rischio: potresti non poterne più fare. Ecco il motivo (Di martedì 5 gennaio 2021) pagamenti online a rischio in tutta Italia a causa di una nuova legge che è diventata realtà proprio in questi ultimi giorni. Se prima infatti avevi la possibilità di utilizzare la tua carta di credito o carta prepagata per effettuare i tuoi ordini online adesso potresti non poterlo più fare. Il problema nasce dalla nuova direttiva dei Sistemi di Pagamento che viene chiamata PSD2. Si tratta di una direttiva europea che regola tutti i servizi atti ai pagamenti ma anche i gestori di tali servizi all’interno dell’UE. Adesso infatti vi è una grande novità. Ogni banca avrà l’obbligo di comunicare a tutti i propri clienti un codice numerico per confermare i propri pagamenti online. Per questo motivo ... Leggi su android-news.eu (Di martedì 5 gennaio 2021)in tutta Italia a causa di una nuova legge che è diventata realtà proprio in questi ultimi giorni. Se prima infatti avevi la possibilità di utilizzare la tua carta di credito o carta prepagata per effettuare iordiniadessonon poterlo più. Il problema nasce dalla nuova direttiva dei Sistemi di Pagamento che viene chiamata PSD2. Si tratta di una direttiva europea che regola tutti i servizi atti aima anche i gestori di tali servizi all’interno dell’UE. Adesso infatti vi è una grande novità. Ogni banca avrà l’obbligo di comunicare a tutti i propri clienti un codice numerico per confermare i propri. Per questo...

Advertising

boykiss2004 : Skrill Effettua pagamenti rapidi e sicuri e trasferimenti internazionali di denaro. Dalle scommesse e dal trading… - boykiss2004 : Skrill Effettua pagamenti rapidi e sicuri e trasferimenti internazionali di denaro. Dalle scommesse e dal trading… - LordAndra : Utilizza BANCOMAT Pay® per i tuoi pagamenti: è semplice, rapido e sicuro. E in più, se entri in BPlay, un mondo di… - boykiss2004 : Skrill Effettua pagamenti rapidi e sicuri e trasferimenti internazionali di denaro. Dalle scommesse e dal trading… - irritatrix : RT @AScarfogliero: Ed entri nella lista dei cattivi pagatori, ed i tuoi finanziamenti saltano, vanno nei crediti inesigibili o li saldi in… -

Ultime Notizie dalla rete : tuoi pagamenti I tuoi pagamenti online sono a rischio: potresti non poterne più fare. Ecco il motivo Android News ho. Mobile conferma parziale furto dati anagrafici dei clienti e i dati tecnici (ICCID) delle SIM. Ecco cosa fare

ho. Mobile conferma furto dati anagrafici dei clienti e i dati tecnici (ICCID) delle SIM. Come tutelarsi e sostituire la SIM ...

Cashback, bollo auto e multe: come funziona il rimborso

Si potrà ottenere il rimborso cashback anche quando si paga l’assicurazione della propria auto, il bollo auto e le multe. La conferma arriva da Palazzo Chigi, dopo che nei giorni scorsi aveva dato not ...

ho. Mobile conferma furto dati anagrafici dei clienti e i dati tecnici (ICCID) delle SIM. Come tutelarsi e sostituire la SIM ...Si potrà ottenere il rimborso cashback anche quando si paga l’assicurazione della propria auto, il bollo auto e le multe. La conferma arriva da Palazzo Chigi, dopo che nei giorni scorsi aveva dato not ...