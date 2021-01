I dubbi e le incertezze della politica non ricadano sulla scuola. Lettera (Di lunedì 4 gennaio 2021) inviata da Fernando Mazzeo - La scuola ai tempi del Covid è diventata occasione di confronto, ma anche di scontro, di conflitti che, come ben si sa, comportano tensioni endogene ed esogene che possono essere affrontate, risolte o negate. In modo particolare, l’esperienza della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata, sta conducendo tanto a chiusure difensive, quanto ad una ricerca di confronto e di dialogo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) inviata da Fernando Mazzeo - Laai tempi del Covid è diventata occasione di confronto, ma anche di scontro, di conflitti che, come ben si sa, comportano tensioni endogene ed esogene che possono essere affrontate, risolte o negate. In modo particolare, l’esperienzaDidattica a Distanza eDidattica Digitale Integrata, sta conducendo tanto a chiusure difensive, quanto ad una ricerca di confronto e di dialogo. L'articolo .

"Il mondo non è altro da Dio, ma è suo dono frutto delle sue mani. E in questo mondo creato da Dio avviene l'Incarnazione, la nascita del Figlio, 'pieno di grazia e di verità', che regala all'uomo la ...

Alcune decine di studenti dell’Università degli studi di Palermo, hanno indirizzato una lettera agli organi di governo dell’Università degli studi di Palermo, Rettore e Direttore Generale e alla compo ...

