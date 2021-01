Hugo Cabret: James Cameron e la sua reazione al film di Martin Scorsese (Di martedì 5 gennaio 2021) James Cameron ha parlato estensivamente di Hugo Cabret e della regia di Martin Scorsese dopo aver visionato il film assieme al collega. Dopo aver assistito ad un'anteprima di Hugo Cabret, durante un'intervista, il visionario James Cameron ha definito il film di Martin Scorsese un "capolavoro assoluto". Il regista ha anche affermato che la tecnologia 3D usata nel film è una delle più stupefacenti mai viste in vita sua, persino migliore dei suoi film. Durante un Q&A i due leggendari registi sono stati intervistati assieme e hanno discusso il film, le scelte stilistiche e la tecnologia 3D. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021)ha parlato estensivamente die della regia didopo aver visionato ilassieme al collega. Dopo aver assistito ad un'anteprima di, durante un'intervista, il visionarioha definito ildiun "capolavoro assoluto". Il regista ha anche affermato che la tecnologia 3D usata nelè una delle più stupefacenti mai viste in vita sua, persino migliore dei suoi. Durante un Q&A i due leggendari registi sono stati intervistati assieme e hanno discusso il, le scelte stilistiche e la tecnologia 3D. ...

