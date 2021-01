Ho ucciso papà | ma non ricordo come | confessa il figlio dell' ex dirigente leghista

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Francesca Galici Francesco Colleoni ha ammesso di aversuo padre ma di quei minuti concitati, forse secondi, dice di non ricordare nulla Francesco Colleoni ha ammesso di aversuo padre Franco, ma non ricorda. Lo ha ammesso nel corso'interrogatorio fiume al quale l'hanno sottoposto i carabinieri nella notte tra sabato e domenica, capendo che la pista da seguire non era quella di un tentativo di rapina andato male. L'assassino si è accanito in maniera troppo brutale sul ristoratore, un elemento che ha immediatamente portato gli investigatori a seguire la pista personale del rancore. E così è stato. Francesco Colleoni è crollato, ammettendo di essere stato l'artefice'omicidio e di aver provato a depistare le forze'ordine inscenando un ...