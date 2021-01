Highlights Brindisi-Trento 74-73 | Basket Serie A1 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Glidiche sconfiggeper 74-73 nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato diA1/2021. La decide D’Angelo Harrison con un tripla pesantissima a trenta secondi dal suono della sirena: la tripla più pesante di una scambio di triple che, nel finale, sembrava non terminare mai. Harrison, con 18 punti, è stato anche il miglior marcatore dei suoi e, come se non bastasse, ha anche catturato 13 rimbalzi e smazzato 5 assist. L’Happy Casa conferma così il secondo posto alle spalle di Olimpia Milano. Gli ospiti, incassando la seconda sconfitta consecutiva, rimangono invece fermi a 12 punti. Di seguito tutte le azioni salienti. SportFace.