Harry Styles e Olivia Wilde fidanzati? Avvistati mano nella mano verso l'altare (foto) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Harry Styles e Olivia Wilde fidanzati? Circola in questi minuti il gossip che vuole l'ex One Direction e la bella attrice (volto noto soprattutto per il suo ruolo in Dr House M.D.) pronti a sconvolgere il gossip di questo inizio 2021 presentandosi mano nella mano verso l'altare, ma non per il loro matrimonio. Lei bellissima, con i capelli lunghi, abito lungo e mascherina pronta a mostrare i suoi occhi penetranti e lui con i pantaloni a zampa e cravattino in piene stile Texas (in Gucci), ma la cosa che non abbiamo potuto fare a meno di notare è che i due sono arrivati mano nella mano mostrandosi ai ...

