Gruppo Giappo, Schettino: Troppe limitazioni per la ristorazione in Campania, investiremo altrove (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Si tratta di una scelta aziendale che non era in programma un anno fa, ma che si è resa necessaria a seguito degli evidenti svantaggi subiti nella sola Campania. Pensiamo ad esempio all’ingente danno che tutti noi ristoratori abbiamo ricevuto durante il lockdown, quando non ci è stato consentito neanche il delivery come altrove, o all’ultima chiusura natalizia decisa a ridosso degli stessi giorni in cui, nel resto d’Italia, i ristoranti erano aperti”. Enrico Schettino, titolare di 18 ristoranti con il Gruppo Giappo, buona parte dei quali in Campania, dove oltre 10 anni fa tutto è iniziato, annuncia la scelta di investire fuori dai confini regionali. “Trattandosi di un Gruppo, la nostra competizione è con soggetti nazionali, che operano in mercati più sereni e con ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Si tratta di una scelta aziendale che non era in programma un anno fa, ma che si è resa necessaria a seguito degli evidenti svantaggi subiti nella sola. Pensiamo ad esempio all’ingente danno che tutti noi ristoratori abbiamo ricevuto durante il lockdown, quando non ci è stato consentito neanche il delivery come, o all’ultima chiusura natalizia decisa a ridosso degli stessi giorni in cui, nel resto d’Italia, i ristoranti erano aperti”. Enrico, titolare di 18 ristoranti con il, buona parte dei quali in, dove oltre 10 anni fa tutto è iniziato, annuncia la scelta di investire fuori dai confini regionali. “Trattandosi di un, la nostra competizione è con soggetti nazionali, che operano in mercati più sereni e con ...

