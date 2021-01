Grillini al delirio: “Far cadere Conte è sputare in faccia agli italiani”. Meloni: “Imbarazzanti” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dichiarazioni “fuori da ogni realtà” pur di fare salva la poltrona. A denunciare l’isterica sfacciataggine del M5S, di fronte al rischio della crisi di governo, è Giorgia Meloni. In un post su Facebook la leader di FdI ha rilanciato una frase dell’eurodeputato grillino, Dino Giarrusso, secondo il quale “far cadere Conte ora è come sputare in faccia agli italiani“. “M5S sempre più imbarazzante”, ha commentato Meloni. Meloni: “Il M5S raschia il fondo: imbarazzante” “Pur di salvare Conte e il governo (e le loro poltrone) – ha scritto Meloni – stanno raschiando il fondo del barile con dichiarazioni fuori da ogni realtà“. “La verità è che gli italiani sono stufi di questo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dichiarazioni “fuori da ogni realtà” pur di fare salva la poltrona. A denunciare l’isterica staggine del M5S, di fronte al rischio della crisi di governo, è Giorgia. In un post su Facebook la leader di FdI ha rilanciato una frase dell’eurodeputato grillino, Dino Giarrusso, secondo il quale “farora è comein“. “M5S sempre più imbarazzante”, ha commentato: “Il M5S raschia il fondo: imbarazzante” “Pur di salvaree il governo (e le loro poltrone) – ha scritto– stanno raschiando il fondo del barile con dichiarazioni fuori da ogni realtà“. “La verità è che glisono stufi di questo ...

