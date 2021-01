“Grease” “sessista e omofobo” | bufera sul musical | «Incita allo stupro» | scoppia il caso

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo «Via col vento» anche «» finisce nel mirino dei revisionisti della critica cinematografica all’insegna del “politicamente corretto”. Ildel 1978, diretto da Randal Kleiser, con protagonisti John Travolta e da Olivia Newton-John, è stato sommerso dalle critiche, dopo essere stato mandato in onda su Bbc1, il 26 dicembre scorso, giorno di Santo Stefano. Il pubblico più giovane, in linea con i principi di movimenti come “Me Too” e “Black Lives Matter”, su Twitter c’è andato giù pesante, bollando il film come come “”, “misogino” e “”. leggi anche l’articolo —> “”: tutte le curiosità sul film cult con John Travolta e Olivia Newton-John Il 2021 si apre con una notizia clamorosa: “”, film cult amato da intere generazioni, etichettato come ...