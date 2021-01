“Grease sessista e misogino”, su Twitter attacchi al film: il motivo (Di lunedì 4 gennaio 2021) “sessista e misogino”, così è stato etichettato Grease, storico film musicale del 1978, dai revisionisti della critica cinematografica. Centinaia di tweet dello stesso tenore sono stati pubblicati sul social network dopo che la pellicola con John Travolta e Olivia Newton-John è andata in onda su Bbc1, il giorno di Santo Stefano. Nel mirino diversi passaggi del film, uno dei più acclamati degli anni ‘70: dalla scena in cui Putzie guarda sotto la gonna di due studentesse, o l’annuncio dello speaker di evitare di formare coppie dello stesso sesso. Fino ad arrivare al celebre ritornello di ‘Summer Nights’, in cui Sandy canta “Dimmi di più, dimmi di più, lei ha lottato?”, per alcuni riferimento ad una violenza sessuale. Per questo sui social qualcuno è arrivato addirittura a definire il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) “”, così è stato etichettato, storicomusicale del 1978, dai revisionisti della critica cinematografica. Centinaia di tweet dello stesso tenore sono stati pubblicati sul social network dopo che la pellicola con John Travolta e Olivia Newton-John è andata in onda su Bbc1, il giorno di Santo Stefano. Nel mirino diversi passaggi del, uno dei più acclamati degli anni ‘70: dalla scena in cui Putzie guarda sotto la gonna di due studentesse, o l’annuncio dello speaker di evitare di formare coppie dello stesso sesso. Fino ad arrivare al celebre ritornello di ‘Summer Nights’, in cui Sandy canta “Dimmi di più, dimmi di più, lei ha lottato?”, per alcuni riferimento ad una violenza sessuale. Per questo sui social qualcuno è arrivato addirittura a definire il ...

Adnkronos : '#Grease' sotto attacco: 'E' sessista e misogino' - romangoventi : Cioé se ora vi lamentate che #Grease é sessista e volete cancellarlo avere le pere nel cervello perché non ci vuole… - gabrioutside : Ma che due palle! 'Grease' sotto attacco: 'E' sessista e misogino' - alfonsoliguor11 : @MassMing Veramente Grease sarebbe un cesso di film anche se non fosse sessista. - romangoventi : NO VABBÉ Ma che sorpresaaaa un musical del 1978 che é sessista e qualsiasi altro appellativo gli hanno affibiato NO… -