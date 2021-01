"Grease è misogino, omofobo, incita allo stupro: basta trasmetterlo". L'attacco social in Uk (Di lunedì 4 gennaio 2021) ?È misogino, omofobo, incita allo stupro”. A finire sotto il mirino degli attacchi social è Grease, celebre film musicale, diretto da Randal Kleiser e interpretato da John Travolta e da Olivia Newton-John. La pellicola è stata mandata in onda su Bbc1 il giorno di Santo Stefano, indispettendo gli spettatori più giovani, che si sono riversati sui social per chiedere che non venga più trasmesso, per via dei messaggi che veicola. Agli spettatori non piacciono in particolare alcuni passaggi: la trasformazione finale del personaggio di Sandy, la scena in cui Putzie si sdraia sul pavimento per guardare sotto le gonne di due studentesse, la richiesta a tutti i ballerini di evitare di formare coppie dello stesso sesso. Dito puntato anche contro una frase della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) ?È”. A finire sotto il mirino degli attacchi, celebre film musicale, diretto da Randal Kleiser e interpretato da John Travolta e da Olivia Newton-John. La pellicola è stata mandata in onda su Bbc1 il giorno di Santo Stefano, indispettendo gli spettatori più giovani, che si sono riversati suiper chiedere che non venga più trasmesso, per via dei messaggi che veicola. Agli spettatori non piacciono in particolare alcuni passaggi: la trasformazione finale del personaggio di Sandy, la scena in cui Putzie si sdraia sul pavimento per guardare sotto le gonne di due studentesse, la richiesta a tutti i ballerini di evitare di formare coppie dello stesso sesso. Dito puntato anche contro una frase della ...

