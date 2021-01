Grande Fratello Vip 5, tutte le anticipazioni per la puntata di stasera (4 gennaio 2021) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da Mediaset hanno reso note le anticipazioni per la puntata del Grande Fratello Vip 5 di stasera, lunedì 4 gennaio 2021. La puntata è la numero 31 e si preannuncia, come sempre, scoppiettante, alla presenza, non solo dei concorrenti nella Casa, ma anche del conduttore Alfonso Signorini, degli opinionisti Pupo e Antonella Elia e chi più ne ha più ne metta. Grande Fratello Vip 5, 4 gennaio 2021: da Giulia e Pierpaolo, a Dayane e Stefania Cosa succede, allora, stasera al Grande Fratello Vip 5? Le anticipazioni ci rivelano che nella nuova puntata di questo lunedì 4 gennaio ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da Mediaset hanno reso note leper ladelVip 5 di, lunedì 4. Laè la numero 31 e si preannuncia, come sempre, scoppiettante, alla presenza, non solo dei concorrenti nella Casa, ma anche del conduttore Alfonso Signorini, degli opinionisti Pupo e Antonella Elia e chi più ne ha più ne metta.Vip 5, 4: da Giulia e Pierpaolo, a Dayane e Stefania Cosa succede, allora,alVip 5? Leci rivelano che nella nuovadi questo lunedì 4...

Advertising

ricpuglisi : Le vaccinazioni non sono un reality come il Grande Fratello. #VacciniH24 - fanpage : #Gfvip, Elisabetta Gregoraci non sarà in studio domani - LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - vvadoacaso : RT @psychosaru: come sarebbe il grande fratello senza la presenza di Dayane Mello #rosmello - FrancescaLodi9 : @dylanoanchor Allora non è bello di essere cresivi con concorrenti rispetto della casa del grande fratello vip ma perché non giusto -