‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 112: commenti al live (Di lunedì 4 gennaio 2021) giorno 112 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 4 gennaio 2021)112 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - ricpuglisi : Le vaccinazioni non sono un reality come il Grande Fratello. #VacciniH24 - fanpage : #Gfvip, Elisabetta Gregoraci non sarà in studio domani - Lovogliodire : @Libero_official Da riunione di scaletta per il Grande Fratello a riunione di dpcm per il Grande Bordello il passo… - RoxyRosaliaR : Pino Daniele non sopportava i buffoni, i presuntuosi, gli arroganti. Era un grande ma umile. Ho sempre amato questa… -