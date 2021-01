Grande Fratello Vip 5, anticipazioni 4 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 ritorna nella prima serata di Canale 5 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Il reality condotto da Alfonso Signorini si prepara a una nuova puntata ricca di emozioni. In ballo le nomination di Andrea Zenga, Giacomo Urtis e Mario Ermito: chi dovrà abbandonare la Casa? Le anticipazioni del Grande Fratello Vip 5 puntano anche lo sguardo sul legame tra Pierpaolo Pretellie Giulia Salemi. I due sono usciti allo scoperto, ma sono intanti a nutrire ancora dei forti dubbi sulla loro love story. Grande Fratello Vip 5, le anticipazioni del 4 gennaio Occhi puntanti su Giulia e Pierpaolo: la relazione fra i due procede fra alti e bassi, soprattutto perchè l’influencer ha dei grossi dubbi su che cosa stia ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021) IlVip 5 ritorna nella prima serata di Canale 5 di oggi, lunedì 42021. Il reality condotto da Alfonso Signorini si prepara a una nuova puntata ricca di emozioni. In ballo le nomination di Andrea Zenga, Giacomo Urtis e Mario Ermito: chi dovrà abbandonare la Casa? LedelVip 5 puntano anche lo sguardo sul legame tra Pierpaolo Pretellie Giulia Salemi. I due sono usciti allo scoperto, ma sono intanti a nutrire ancora dei forti dubbi sulla loro love story.Vip 5, ledel 4Occhi puntanti su Giulia e Pierpaolo: la relazione fra i due procede fra alti e bassi, soprattutto perchè l’influencer ha dei grossi dubbi su che cosa stia ...

