Governo verso nuove restrizioni: ipotesi Italia zona arancione 9 e 10 gennaio e coprifuoco alle 20 (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Durante l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capidelegazione sarebbe emersa la volontà di nuove misure restrittive, con un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio. L'ipotesi allo studio è quella di mettere tutto il territorio nazionale in zona arancione il 9 e il 10 gennaio e di anticipare il coprifuoco alle 20. L'Italia potrebbe tornare in zona arancione subito dopo la fine delle festività natalizie. Secondo quanto anticipa il Corriere della Sera, tutto il territorio nazionale potrebbe essere in zona arancione il 9 e il 10 gennaio. Bar e ristoranti chiusi, quindi, fatta eccezione per asporto e consegna a domicilio.

In un periodo come quello attuale il dettaglio... cromatico non è di poco conto. E così, l'Italia reduce dai (moderati) bagordi natalizi, anche se solo per 24 ore (oggi) torna a colorarsi di arancione ...

L'esecutico Conte è al lavoro per vagliare nuove restrizioni da introdurre subito dopo la Befana. Diverse le ipotesi sul tavolo ...

In un periodo come quello attuale il dettaglio... cromatico non è di poco conto. E così, l'Italia reduce dai (moderati) bagordi natalizi, anche se solo per 24 ore (oggi) torna a colorarsi di arancione ...L'esecutico Conte è al lavoro per vagliare nuove restrizioni da introdurre subito dopo la Befana. Diverse le ipotesi sul tavolo ...