Governo verso il rimpasto: Renzi agli Esteri, Guerrini all'Interno, Di Maio vicepremier (Di lunedì 4 gennaio 2021) Se Conte venisse incontro a Iv potrebbe concedere il ministero della Difesa a Viva Ettore Rosato. Ma questo sarebbe possibile solo se all'attuale ministro della Difesa, Lorenzo Guerini potesse essere garantito una promozione all' Interno. appunto. In realtà si sospetta che Matteo Renzi voglia puntare dritto alla Farnesina

