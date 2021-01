**Governo: Renzi, 'soluzione? Si passi da chiacchiere a fatti, a partire da Mes'** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "La soluzione è che nei Palazzi romani si smetta di chiacchierare e si diano più risorse alla sanità con il Mes per vaccinare le persone, per vaccinare i giovani altrimenti non si riparte. L'Europa ci dà un sacco di soldi, li vogliamo spendere bene o pensiamo che possiamo continuare con le mance? E' il tempo di passare dalle chiacchiere ai fatti". Lo dice Matteo Renzi al Tg5. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Laè che nei Palazzi romani si smetta di chiacchierare e si diano più risorse alla sanità con il Mes per vaccinare le persone, per vaccinare i giovani altrimenti non si riparte. L'Europa ci dà un sacco di soldi, li vogliamo spendere bene o pensiamo che possiamo continuare con le mance? E' il tempo di passare dalleai". Lo dice Matteoal Tg5.

