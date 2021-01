Governo | Renzi | ' situazione disastrosa | ma chi ama Italia ora dà una mano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo unamolto seria, a livello internazionale, c'è una drammatica epidemia in tutto il mondo. Noi inabbiamo qualche problema in più, abbiamo la maglia nera per numeri di morti in rapporto alla popolazione con un livello di decessi inaccettabile, abbiamo un Pil che arranca, un piano vaccinale che non decolla, insomma abbiamo unache è un disastro. Ma i patrioti, quelli che al', ora danno tutti una". Così il leader di Iv Matteo, ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete 4.