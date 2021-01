Governo: Renzi, ‘situazione disastrosa, ma chi ama Italia ora dà una mano’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo una situazione molto seria, a livello internazionale, c’è una drammatica epidemia in tutto il mondo. Noi in Italia abbiamo qualche problema in più, abbiamo la maglia nera per numeri di morti in rapporto alla popolazione con un livello di decessi inaccettabile, abbiamo un Pil che arranca, un piano vaccinale che non decolla, insomma abbiamo una situazione che è un disastro. Ma i patrioti, quelli che amano l’Italia, ora danno tutti una mano”. Così il leader di Iv Matteo Renzi, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo una situazione molto seria, a livello internazionale, c’è una drammatica epidemia in tutto il mondo. Noi inabbiamo qualche problema in più, abbiamo la maglia nera per numeri di morti in rapporto alla popolazione con un livello di decessi inaccettabile, abbiamo un Pil che arranca, un piano vaccinale che non decolla, insomma abbiamo una situazione che è un disastro. Ma i patrioti, quelli che amano l’, ora danno tutti una mano”. Così il leader di Iv Matteo, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

