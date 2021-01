Governo: Renzi, 'se Conte ha numeri per governare senza Iv evviva' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Conte ha detto che vuole venire in Parlamento? Lo aspettiamo, per uno come me questa non suona come una minaccia, per me è democrazia. Conte doveva essere in Senato quando si approvava la legge di bilancio anziché fare le conferenze stampa con Rocco Casalino a Villa Madama. Se Conte ha i numeri per governare senza di noi, evviva ma io non sarò complice di buttare i soldi, di uno spreco di denaro pubblico". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete 4. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "ha detto che vuole venire in Parlamento? Lo aspettiamo, per uno come me questa non suona come una minaccia, per me è democrazia.doveva essere in Senato quando si approvava la legge di bilancio anziché fare le conferenze stampa con Rocco Casalino a Villa Madama. Seha iperdi noi,ma io non sarò complice di buttare i soldi, di uno spreco di denaro pubblico". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete 4.

