Governo, Renzi: 'Non cerchiamo poltrone, dobbiamo usare i soldi del Mes' (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'A Conte abbiamo scritto una lettera con tutti i punti: Italia Viva non cerca poltrone, ministeri e sottosegretari'. Lo ha assicurato Matteo Renzi in un'intervista rilasciata al Tg5. 'Questo è il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'A Conte abbiamo scritto una lettera con tutti i punti: Italia Viva non cerca, ministeri e sottosegretari'. Lo ha assicurato Matteoin un'intervista rilasciata al Tg5. 'Questo è il ...

