Governo: Renzi, 'ho fatto sforzo per non sfiduciare Bonafede' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto accordi e compromessi tante volte, la politica è anche compromesso, quindi i compromessi vanno fatti, chi dice che non li ha mai fatti mente, vi prende in giro. Il punto è quando un compromesso non è più accettabile. Sulla giustizia, lei citava Bonafede, ebbene io mi sono dovuto controllare ben bene per non votare la sfiducia a Bonafede e non mandare a casa il Governo". Così il leader di Iv Matteo Renzi, ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete 4. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Noi abbiamoaccordi e compromessi tante volte, la politica è anche compromesso, quindi i compromessi vanno fatti, chi dice che non li ha mai fatti mente, vi prende in giro. Il punto è quando un compromesso non è più accettabile. Sulla giustizia, lei citava, ebbene io mi sono dovuto controllare ben bene per non votare la sfiducia ae non mandare a casa il". Così il leader di Iv Matteo, ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete 4.

