Governo, maggioranza in stand-by: regge ipotesi Conte ter (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' tutto fermo, come se ne uscirà non è ancora chiaro a nessuno, Conte compreso...". Un big e ministro M5S fotografa con questa frase l'incertezza che serpeggia nel Governo, mentre la deadline del 6 gennaio - il giorno in cui Matteo Renzi sarebbe pronto a ritirare le sue ministre dall'esecutivo - si avvicina a grandi falcate. La trattativa per uscire dalla palude appare in stand-by, salvo possibili accelerazioni dell'ultimo minuto. Stasera Poltrone che tremano, altre che sembrano intoccabili nonostante accendano gli appetiti dei più, tra chi rischia e chi invece appare inamovibile. "Quando la macchina del rimpasto si mette in moto si sa come inizia e non si sa mai dove si va a finire. Nessuno può dirsi saldamente in sella", osserva un sottosegretario dem. Per ora, stando ai rumors che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' tutto fermo, come se ne uscirà non è ancora chiaro a nessuno,compreso...". Un big e ministro M5S fotografa con questa frase l'incertezza che serpeggia nel, mentre la deadline del 6 gennaio - il giorno in cui Matteo Renzi sarebbe pronto a ritirare le sue ministre dall'esecutivo - si avvicina a grandi falcate. La trattativa per uscire dalla palude appare in-by, salvo possibili accelerazioni dell'ultimo minuto. Stasera Poltrone che tremano, altre che sembrano intoccabili nonostante accendano gli appetiti dei più, tra chi rischia e chi invece appare inamovibile. "Quando la macchina del rimpasto si mette in moto si sa come inizia e non si sa mai dove si va a finire. Nessuno può dirsi saldamente in sella", osserva un sottosegretario dem. Per ora,o ai rumors che ...

Advertising

AlbertoBagnai : Il livello è questo qui. Ma è ovvio che qualcuno li manda, o almeno questo è quello che la mia fiducia nell’essere… - gennaromigliore : L’atteggiamento del premier nei confronti della sua maggioranza è quantomeno singolare. Noi ormai parliamo solo att… - civati : Nella maggioranza si discute dei nuovi colori regionali, a partire dal 7 gennaio. Dovesse cadere il governo passerebbero ai rimpastelli. - clikservernet : Il Pd non vuole la crisi. Zingaretti: “Il Governo va rilanciato, non destabilizzato. Serve un impegno collegiale. N… - Noovyis : (Il Pd non vuole la crisi. Zingaretti: “Il Governo va rilanciato, non destabilizzato. Serve un impegno collegiale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo maggioranza Governo, maggioranza in stand-by: regge ipotesi Conte ter Adnkronos Zona rossa Italia, stretta governo: spostamenti vietati sino al 31/1, zona gialla il 7 e l'8, festivi arancioni

Questa sera il governo deciderà un nuovo giro di vite per tentare di fermare la terza ondata del Covid-19, in attesa che il vaccino stoppi definitivamente l’epidemia nei prossimi ...

Governo, maggioranza in stand-by: regge ipotesi Conte ter

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' tutto fermo, come se ne uscirà non è ancora chiaro a nessuno, Conte compreso...". Un big e ministro M5S fotografa con questa frase l'incertezza che serpeggia nel governo ...

Questa sera il governo deciderà un nuovo giro di vite per tentare di fermare la terza ondata del Covid-19, in attesa che il vaccino stoppi definitivamente l’epidemia nei prossimi ...Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' tutto fermo, come se ne uscirà non è ancora chiaro a nessuno, Conte compreso...". Un big e ministro M5S fotografa con questa frase l'incertezza che serpeggia nel governo ...