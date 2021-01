Governo, crisi a un passo. Dal Conte-ter alle elezioni anticipate: gli scenari (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo settimane di tensioni e minacce sono arrivati i giorni dello scontro finale tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il Governo guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La sopravvivenza del Governo, secondo quanto riportano stamattina le ricostruzioni e i retroscena di diversi quotidiani, è appesa a un filo. Il rischio, dopo che anche l’operazione “responsabili” è fallita, è quello di una crisi di Governo. Ma quali sono adesso i possibili scenari? Come rivela Fabio Martini su La Stampa, Renzi avrebbe dato tre giorni di tempo al premier: se entrò giovedì “non ci sarà una svolta su Recovery, Mes e Servizi” la delegazione di Italia Viva si ritirerà dal Governo facendo scattare la crisi. Da parte sua Conte, secondo ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo settimane di tensioni e minacce sono arrivati i giorni dello scontro finale tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e ilguidato dal presidente del Consiglio Giuseppe. La sopravvivenza del, secondo quanto riportano stamattina le ricostruzioni e i retroscena di diversi quotidiani, è appesa a un filo. Il rischio, dopo che anche l’operazione “responsabili” è fallita, è quello di unadi. Ma quali sono adesso i possibili? Come rivela Fabio Martini su La Stampa, Renzi avrebbe dato tre giorni di tempo al premier: se entrò giovedì “non ci sarà una svolta su Recovery, Mes e Servizi” la delegazione di Italia Viva si ritirerà dalfacendo scattare la. Da parte sua, secondo ...

