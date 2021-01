Governo: cosa succede dal 7 gennaio? Ipotesi “zona bianca” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non c’è ancora un quadro chiaro di quello che accadrà dopo l’epifania cosa accadrà all‘Italia dal 7 gennaio in poi? Difficile dire quali possano essere le norme che verranno introdotte nel nostro paese. Non ci sono ancora comunicazioni certe del Governo ma solo, le solite, voci di corridoio e indiscrezioni. Sembra che da dopo l’epifania tutte le regioni possano rientrare in zona gialla con alcune possibili eccezioni in base ai dati epidemiologici. Rischiano ancora la zona rossa: Lombardia, Puglia e Basilicata ma anche Veneto, Liguria e Calabria. Per il weekend è possibile che a prescindere dai casi singoli vengano imposte ovunque zone rosse con il divieto di uscire dal proprio comune, coprifuoco alle 20 e bar e ristoranti chiusi così come i negozi a meno che non si opti per le zone arancioni. Le ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non c’è ancora un quadro chiaro di quello che accadrà dopo l’epifaniaaccadrà all‘Italia dal 7in poi? Difficile dire quali possano essere le norme che verranno introdotte nel nostro paese. Non ci sono ancora comunicazioni certe delma solo, le solite, voci di corridoio e indiscrezioni. Sembra che da dopo l’epifania tutte le regioni possano rientrare ingialla con alcune possibili eccezioni in base ai dati epidemiologici. Rischiano ancora larossa: Lombardia, Puglia e Basilicata ma anche Veneto, Liguria e Calabria. Per il weekend è possibile che a prescindere dai casi singoli vengano imposte ovunque zone rosse con il divieto di uscire dal proprio comune, coprifuoco alle 20 e bar e ristoranti chiusi così come i negozi a meno che non si opti per le zone arancioni. Le ...

SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - lorepregliasco : Mi sfugge una cosa: o gli attuali dati sui ritmi di vaccinazione non sono indicativi e occorre attendere le prossim… - fanpage : Cosa succederà dal 7 gennaio? È in corso il vertice Governo-Regioni - DiamanteGiallo : '##Conte cede e tratta con #Renzi: un rimpasto e un governo 'ter'? E' disposto a tutto pur di restare attaccato al… - DOD_TheSaint : RT @zerozerocapra1: Nessun Governo postConte rimuoverà o modificherà il CTS. E' il CTS che decide come vivremo e di che cosa moriremo. E il… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo cosa Vademecum della crisi, cosa potrebbe accadere Agenzia ANSA Covid-19, le nuove misure dopo il 15 gennaio: potrebbe esserci anche una "zona bianca"

La proposta è arrivata da Dario Franceschini, quest'ultima fascia di rischio spetterebbe solo a quelle regioni che hanno un indice Rt molto basso ...

Covid, dal 15 gennaio può arrivare una zona bianca: ecco cosa comporterebbe

Lo riporta il Corriere.it, che spiega come Il 9 e 10 gennaio tutto il Paese potrebbe tornare in fascia arancione, come nei giorni feriali del periodo natalizio ...

