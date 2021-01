**Governo: Bellanova, 'problema non è cambiare Conte, serve nuovo patto programmatico'** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Il problema non è cambiare Conte ma la forma è sostanza. C'è bisogno di cambiare la forma perchè non ci si può trovare un documento alle due di notte per essere ratificato la mattina dopo... Abbiamo detto da mesi che questo governo ha bisogno di darsi un nuovo accordo programmatico perchè c'è da gestire il futuro non c'è solo da mettere toppe". Lo ha detto la capodelegazione Iv, Teresa Bellanova, a 'Oggi è un altro giorno' su Rai Uno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Ilnon èma la forma è sostanza. C'è bisogno dila forma perchè non ci si può trovare un documento alle due di notte per essere ratificato la mattina dopo... Abbiamo detto da mesi che questo governo ha bisogno di darsi unaccordoperchè c'è da gestire il futuro non c'è solo da mettere toppe". Lo ha detto la capodelegazione Iv, Teresa, a 'Oggi è un altro giorno' su Rai Uno.

Advertising

fattoquotidiano : Ora Italia viva usa pure i vaccini per attaccare il governo. Bellanova: “Fare chiarezza sul piano”. Sileri: “Tutti… - Adnkronos : #Governo, #Bellanova: 'Se vogliono yes man torno alla mia vita' - laltrodiego : Rimpasto, nomi secondo Bisignani: •renzi: Interni (#portiaperti e #iussoli) •Del Rio: Trasporti (sarebbe pazzesco,… - TV7Benevento : **Governo: Bellanova, 'problema non è cambiare Conte, serve nuovo patto programmatico'**... - BabbaiFabry : RT @ElioLannutti: Ora Italia viva usa pure i vaccini per attaccare il governo. Bellanova: 'Fare chiarezza sul piano'. Sileri: 'Tutti dispon… -