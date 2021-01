Governo: Adelizzi (M5S), 'assurdo mettere in discussione Conte' (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "E' assurdo mettere in discussione Giuseppe Conte. Con la pandemia ancora in corso e con un alto rischio di una terza ondata, con un piano vaccinazioni da attuare e monitorare con attenzione e con la programmazione e la gestione dei 209 miliardi del Recovery Plan sarebbe totalmente incomprensibile proporre ai cittadini di sostituire il premier. Piuttosto, se ci sono delle questioni da risolvere si affronti tutto con grande maturità e si vada avanti spediti per fare ciò che serve al Paese". Lo ha detto il deputato M5S Cosimo Adelizzi, nel corso dell'assemblea del gruppo M5S Camera conclusasi poco prima della mezzanotte. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "E'inGiuseppe. Con la pandemia ancora in corso e con un alto rischio di una terza ondata, con un piano vaccinazioni da attuare e monitorare con attenzione e con la programmazione e la gestione dei 209 miliardi del Recovery Plan sarebbe totalmente incomprensibile proporre ai cittadini di sostituire il premier. Piuttosto, se ci sono delle questioni da risolvere si affronti tutto con grande maturità e si vada avanti spediti per fare ciò che serve al Paese". Lo ha detto il deputato M5S Cosimo, nel corso dell'assemblea del gruppo M5S Camera conclusasi poco prima della mezzanotte.

Ancor più critico, raccontano, Cosimo Adelizzi, contrario a legare il destino della legislatura al nome di Conte. Altri deputati ancora, tra questi Emanuela Corda, avrebbero chiesto di concentrarsi ...

