Gorga | Andrea Lepri | «Siamo il paese delle stelle»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Una telefonata di “Buon 2021” lunga e piacevole, quella che il giornalista in firma ha avuto nella mattinata del 1° gennaio con, attuale sindaco di; in carica dal 26 maggio 2019. Chi è«Quarantaduenne (classe 1978); nato a Colleferro; residente, da sempre, a. Come stragrande maggioranza dei ragazzi della mia generazione e oggi quelli più piccoli, ho frequentato la scuola dell’Infanzia e la Primaria nel mio; successivamente la Primaria di II grado e le Superiori a Colleferro. Oggi, per esigenze lavorative, essendo un funzionario di Confagricoltura, mi divido tra la Capitale e. Siedo nel Consiglio comunale del Comune didal 2004; nominato assessore nel 2006, carica amministrativa ...