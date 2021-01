Gli uomini non lasciano, si fanno lasciare: vi spieghiamo perché (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ti sei mai chiesta perché gli uomini preferiscono essere lasciati piuttosto che lasciare? C’è una spiegazione quasi scientifica. Aspettare che la donna faccia il primo passo, questo pare essere il mantra che ogni uomo incessantemente ripete. Il sesso forte a quanto pare tanto forte non è, gioca in difesa e non fa mai il primo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ti sei mai chiestaglipreferiscono essere lasciati piuttosto che? C’è una spiegazione quasi scientifica. Aspettare che la donna faccia il primo passo, questo pare essere il mantra che ogni uomo incessantemente ripete. Il sesso forte a quanto pare tanto forte non è, gioca in difesa e non fa mai il primo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

reportrai3 : Roberto Scarpinato, procuratore generale Palermo: sul luogo della strage di via D'Amelio «gli uomini dei servizi se… - beppe_grillo : L'Elevato è sceso per dirvi che gli errori dei grandi uomini ci dispiacciono perché danno l'occasione agli scemi di… - matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - macosanessaii : #prelemi che danno della tr0ia a Elisabetta, #gregorelli che danno della tr0ia a Giulia... però Pierpaolo è un raga… - sofisoffritta : chissà perché tutti gli uomini più belli fanno di cognome stark ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli uomini Essere single è letale per gli uomini R101 Regione Marche, registrati altri 19 decessi. Due le vittime nel piceno

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati diciannove decessi, undici donne e otto uomini, tutti con patologie pregresse. In provincia d ...

Chi è? L’attrice icona di bellezza che per essere famosa si trasformò completamente

Ragazza balbuziente e dai gravi problemi familiari che divenne l'attrice più famosa del mondo e un'immortale icona di bellezza.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati diciannove decessi, undici donne e otto uomini, tutti con patologie pregresse. In provincia d ...Ragazza balbuziente e dai gravi problemi familiari che divenne l'attrice più famosa del mondo e un'immortale icona di bellezza.