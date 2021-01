Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: assenza al Milan, 8 indisponibili (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco con i calciatori squalificati in Serie A al termine delle 15esima giornata del massimo torneo italiano, tanti calciatori assenti nel prossimo turno. Tutto facile per l’Atalanta che ha dominato in lungo ed in largo contro il Sassuolo, continua lo spettacolo per la corsa scudetto con tutte le big che hanno vinto: Milan, Inter, Juventus, Roma e Napoli non hanno avuto problemi contro Benevento, Crotone, Udinese, Sampdoria e Cagliari. Pareggi in Fiorentina-Bologna e Genoa-Lazio, colpo dell’Hellas Verona contro lo Spezia. Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilha pubblicato l’elenco con i calciatoriinA al termine delle 15esima giornata del massimo torneo italiano, tanti calciatori assenti nel prossimo turno. Tutto facile per l’Atalanta che ha dominato in lungo ed in largo contro il Sassuolo, continua lo spettacolo per la corsa scudetto con tutte le big che hanno vinto:, Inter, Juventus, Roma e Napoli non hanno avuto problemi contro Benevento, Crotone, Udinese, Sampdoria e Cagliari. Pareggi in Fiorentina-Bologna e Genoa-Lazio, colpo dell’Hellas Verona contro lo Spezia. GliinA, ledelIldott. Gerardo Mastrandrea, assistito da ...

Advertising

ItaSportPress : Serie A, otto gli squalificati e il milanista Tonali salta la Juventus - - TuttoFanta : ??Esito #GiudiceSportivo: 8 gli #squalificati per la 16° giornata di #fantacalcio ?? - AlessandroBut13 : RT @saveriocamba: Non basta giocare senza gli infortunati Ibra, Kjær, Bennacer, senza gli squalificati Theo e Kessie, adesso dobbiamo gioc… - laziopress : Serie A, ecco gli squalificati della 16esima giornata - _SiGonfiaLaRete : #SerieATIM, gli squalificati per la prossima giornata: due calciatori salteranno #NapoliSpezia -