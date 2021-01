Gli somministra il vaccino poi gli fa una sorpresa: il VIDEO fa il giro del web (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un infermiere somministra il vaccino al proprio compagno, poi gli fa una bellissima sorpresa: il VIDEO diventa virale e fa il giro del web. È stato un anno intenso per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un infermiereilal proprio compagno, poi gli fa una bellissima: ildiventa virale e fa ildel web. È stato un anno intenso per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Un infermiere somministra il vaccino al proprio compagno, poi gli fa una bellissima sorpresa: il video diventa virale e fa il giro del web ...

Vaccino, 109454 dosi somministrate in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Sono 109.454 le persone vaccinate fino ad oggi in Italia contro il Coronavirus: 65.515 donne e 43.939 uomini. Lo rendono noto fonti del ministero della Salute. (ITALPRESS).

